Inter, le 200 panchine in A di Conte: ritmi folli. Antonio guarda tutti dall’alto in basso

Duecento panchine che lo pongono davanti a tutti. Antonio Conte è entrato nel diritto nel gotha degli allenatori del calcio italiano

Duecento panchine, a ritmi assolutamente folli, che lo pongono davanti a tutti. Antonio Conte è già entrato nel diritto nel gotha degli allenatori della storia del calcio italiano. I suoi numeri sono lì, a testimoniare la grandezza del suo lavoro in questi anni.

Dall'Atalanta alla Juventus all'Inter. E sabato, in occasione della partita contro la Sampdoria, l'allenatore nerazzurro potrà toccare il traguardo della panchina numero 200 in Serie A guardando tutti dall'altro in basso: