Conte: “Rivogliamo i tifosi presto al nostro fianco. Quando vinci uno scudetto così…”

Le parole del tecnico: "Oggi i nostri sono giocatori che hanno vinto e sanno che strada percorrere per continuare a farlo"

"E' una buonissima squadra, molto fisica, concede pochi spazi e riparte: ci aspettiamo una partita che avrà delle difficoltà: loro verranno a San Siro non per onor di firma ma per affrontare i campioni e per fare del loro meglio".