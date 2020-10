Inter-Milan, le probabili: Conte ha scelto il centrocampo, sorpresa Brahim Diaz per Pioli

Salvo sorprese, toccherà ancora a Nicolò Barella agire sulla trequarti nell’attesa sfida di domani contro il Milan. Antonio Conte deve fare i conti con tante defezioni e in difesa le scelte sono obbligate per il tecnico nerazzurro. Davanti a Samir Handanovic, la linea a tre sarò composta da D’Ambrosio, de Vrij e Kolarov. Gli esterni saranno Hakimi a destra e Perisic a sinistra, Brozovic e Vidal completano il centrocampo. Coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro. Dall’altra parte Stefano Pioli ritrova Ibrahimovic, ma dovrà fare a meno di un giocatore importante come Rebic. Il tecnico rossonero pronto a lanciare dal 1′ Brahim Diaz.

Il possibile undici del Milan

(Sky Sport)