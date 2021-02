L’importanza del Muro, per Conte 2 buone news. Inter, fatto step successivo?

Dopo la sconfitta della Juve e quella sorprendente del Milan, la squadra di Conte era chiamata alla vittoria contro la Lazio

Dopo la sconfitta della Juve e quella sorprendente del Milan, la squadra di Conte era chiamata alla vittoria contro quella che è la squadra più in forma del campionato. Tante, troppe volte negli ultimi anni l'Inter ha steccato nel momento decisivo, ma no questa volta. La squadra di Conte ha vinto e soprattutto convinto. La gara con la Lazio ci dice tante cose. La prima è che questa è una squadra matura, in grado di capire i diversi momenti della partita, quando attaccare, quando aspettare l'avversario per poi colpirlo in contropiede. La seconda è che Romelu Lukaku ha spazzato via alcune critiche che gli sono state mosse negli ultimi giorni. Criticare uno come Big Rom, con quei numeri straordinari, è una cosa fuori dal mondo. Il belga è una forza della natura, 'tira' la carretta da due anni senza mai avere avuto la possibilità di rifiatare. E qui si dovrebbe aprire l'annosa questione sul vice Lukaku.