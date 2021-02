Inter, ultime su Vidal: oggi da solo ad Appiano. Ieri Conte ha detto alla squadra…

Procede il percorso di recupero del cileno che oggi si allenerà nonostante la giornata di riposo concessa dal tecnico al gruppo

Mancano pochi giorni al derby e l'Inter sta provando a recuperare Arturo Vidal . Il cileno sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione e anche oggi si allenerà ad Appiano Gentile. Sarà da solo, però. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Tutti gli occhi su Arturo Vidal. Il cileno lavora per recuperare, filtra un cauto ottimismo. Anche ieri ad Appiano il centrocampista ha continuato ad allenarsi a parte, documentando sui social il suo lavoro. Lo stesso farà anche oggi, in un centro sportivo deserto. Conte ha infatti concesso una giornata di riposo, dopo la seduta di scarico di ieri mattina".

In attesa di capire se il cileno sarà a disposizione, Antonio Conte ha recapitato un messaggio all'intero gruppo: "Il tecnico ha chiesto e ottenuto di blindare Appiano in questa settimana: non vuole cali di concentrazione, questo il senso delle parole alla squadra di ieri dopo il primo posto conquistato. Il recupero di Vidal è importante anche in ottica formazione: di fatto il ruolo di mezzala sinistra sembra l’unico sul quale è vivo un ballottaggio, appunto tra il cileno da recuperare ed Eriksen, ormai un titolare aggiunto".