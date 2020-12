Conte: “Risultato meritato, complimenti allo Spezia. L’unico che può sostituire Brozovic…”

Antonio Conte ha commentato la vittoria a San Siro contro lo Spezia. I nerazzurri si sono imposti per 2-1: “Risultato positivo, penso che sia un risultato meritato per quello che si è visto in campo. Lo Spezia ha cercato di renderci la vita impossibile, di chiuderci tutti gli spazi, di ripartire con giocatori veloci e tecnici. Complimenti allo Spezia. Dispiace perché abbiamo concesso gol al 94′. Per il resto consideriamo anche che è la nona partita, manca la decima di questo ciclo. Abbiamo dovuto giocare ogni tre giorni, un po’ di stanchezza fisica e mentale incomincia a farsi sentire. Mercoledì c’è il Verona, una squadra che ci impegnerà sicuramente sotto tutti i punti di vista”.

Barella: “La sostituzione di Brozo la spiego con il fatto che era ammonito e che c’era rischio e pericolo di prendere un secondo giallo. Penso che Brozo abbia fatto una buona partita. Barella rispetto a lui è meno regista e più interditore. Ma all’occorrenza l’ha già dimostrato, può giocare in quel ruolo e può sostituire Brozo. Credo che in rosa sia l’unico a poter sostituire Brozovic. Vidal si deve mettere al pari con gli altri, lavorare e cercare di recuperare il terreno perduto”.