SM – Conte vuole l’Italia: Inter in vantaggio sulle altre se non sarà anno sabbatico

Antonio Conte e il Tottenham si sono detti addio nella tarda serata di ieri. Inevitabile che il profilo dell'allenatore pugliese torni allora di moda per più squadre del calcio italiano, che in questi giorni stanno già pianificando il loro futuro. L'ex tecnico nerazzurro fa gola a molti, il suo curriculum parla da sé, ma c'è da tenere in considerazione anche l'alto ingaggio e l'intransigenza su alcuni temi. Lui stesso in questo momento potrebbe decidere di prendersi una pausa prima di ripartire al meglio.