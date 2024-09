"Sicuramente sono stati intensi, sotto tutti i punti di vista. SI è lavorato non solo in campo, ma molto anche fuori. Devo dire che bisognava lavorare e abbiamo lavorato tanto, mi ritengo soddisfatto, questi 100 giorni hanno dato un indirizzo. Sui nazionali, sono tornati tutti in buone condizioni, Kvara ha avuto un problema alla caviglia, valuteremo in questi due sessioni e decideremo".

Abbiamo letto ogni tipo di previsione, ma tutti mettono il suo nome e quello del Napoli tra le prime. Come valuta?

"Mi porto dietro una grande pressione. Avendo vinto in passato, fanno 1+1, 2 e si aspettano questo a prescindere. L'avete detto dal primo giorno quando ci mancava mezza squadra. E' una responsabilità, non mi sottraggo, ma la vivo in maniera serena, sapendo che dobbiamo lavorare, crescere. L'ha ribadito anche il presidente parlando di anno 0, magari non è proprio anno 0 ma c'è una profonda ricostruzione. Il mercato l'ha detto, se prendi 7 giocatori e ne vanno via 12-13 significa che c'è un cambiamento importante. So cosa mi attende, le aspettative su di me, ma l'unica mia arma è il lavoro".