Fcin1908 / Zhang e dirigenti in sede tutto il giorno. Conte, l’attesa cresce: le posizioni

Non c'è stato il tanto atteso incontro tra il tecnico dell'Inter e il presidente per trovare un punto d'incontro e parlare del futuro

Dopo la grande festa di ieri per la conquista dello scudetto, erano attese novità in casa Inter sul fronte Antonio Conte. Il tanto atteso incontro tra il tecnico e il presidente Zhang non è avvenuto nemmeno oggi. Quando si vedranno? Di certo non stasera, ma da domani ogni momento potrebbe essere quello buono per cercare un'intesa per andare avanti insieme. Oggi in sede c'era tutta la dirigenza nerazzurra, compreso il presidente, ma non è arrivato Conte.