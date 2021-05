Champions, i ricavi minimi delle italiane. All’Inter circa 45 milioni di euro

Secondo Calcio & Finanza il club nerazzurro dovrebbe incassare oltre milioni dalla partecipazione alla Champions League

Andrea Della Sala

Dopo l'ultima giornata di campionato disputata ieri, sono arrivati i verdetti per le qualificazioni alle prossime coppe europee. Oltre all'Inter campione d'Italia, accedono alla prossima Champions anche Milan, Atalanta e Juve. Calcio e Finanza ha provato a stimare quelli che dovrebbero essere i ricavi minimi derivanti dalla partecipazione alla massima competizione europea. Tutti i club partecipanti riceveranno 15,25 milioni di euro, a questi va sommata una cifra per il ranking storico decennale. La Juve incasserà 29,9 milioni di euro, per quanto riguarda le altre italiane dipenderà da playoff e dalla finale di Europa League.

"Nel peggiore dei casi (dunque ipotizzando ricavi minimi per ciascuna società) il Milan sarebbe 18°, con 16,6 milioni di euro, subito davanti all’Inter con 15,5 milioni.Rischia più di tutti l’Atalanta, che nel peggiore dei casi potrebbe trovarsi ad essere 31esima, davanti solamente al Lille tra i club già sicuri di prendere parte alla competizione. In questo scenario, per i bergamaschi il ranking storico/decennale varrà un minimo di 2,2 milioni di euro", spiega il portale.

"Un’altra certezza – sempre ricordando che le stime si basano su cifre delle scorse stagioni – riguarda la prima quota del market pool, in base alla classifica della Serie A appena terminata: l’Inter incasserà il 40% (10 milioni, considerando il totale di 25 milioni), il Milan il 30% (7,5 milioni), l’Atalanta il 20% (5 milioni) e la Juventus il 10% (2,5 milioni). Per quanto riguarda la seconda parte del market pool, considerando l'ipotesi peggiore, ovvero l'eliminazione ai gironi con due italiane in finale e una in semifinale (in modo da ridurre al minimo i ricavi della seconda parte del market pool), varrebbe 3,4 milioni".

Secondo i calcoli fatti da Calcio e Finanza, "la Juventus potrà incassare quindi circa 51 milioni di euro minimi dalla Champions, l’Inter 44,15, il Milan 42,75 e l’Atalanta 25,85. Il tutto senza considerare i bonus risultati – che andranno a rimpolpare i premi Champions – e, fuori dal controllo diretto della UEFA, i ricavi da matchday, ipotizzando che gli stadi potranno tornare gradualmente a riempirsi".