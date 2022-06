Correa, scenario inaspettato. Con Mkhitaryan e Dybala a rischiare il posto è il Tucu

Una cessione dell'argentino è difficile, ma con i nuovi acquisti dell'Inter l'attaccante potrebbe avere ancora meno spazio

L'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi per il prossimo anno. Definito l'arrivo di Mkhitaryan, il prossimo passo sarà chiudere la trattativa per Dybala. E sullo sfondo rimane sempre il possibile ritorno di Lukaku. Al netto di queste operazioni, considerando Sanchez via da Milano, a finire in fondo alle gerarchie del tecnico potrebbe essere il suo pupillo Correa.