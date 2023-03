Inter, Correa ha deluso: i numeri del Tucu. Futuro? Sarà addio, ma…

L'argentino lascerà il club nerazzurro in estate: probabile una cessione in prestito a causa del valore dimezzato

L'esperienza di Joaquin Correa con la maglia dell'Inter non sta rispettando le attese. L'attaccante argentino continua a faticare dopo un investimento da 30 milioni più bonus effettuato dal club nerazzurro.

1.023 minuti in tutta la scorsa Serie A, sei gol divisi in tre doppiette. I numeri di questo campionato sono persino peggiori: 438 minuti e tre gol, in casa con Spezia, Cremonese e Sampdoria.