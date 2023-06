"Onana viaggia spedito verso il Manchester United, così l’Inter ha ormai scelto Vicario per il futuro della sua porta". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul mercato dell'Inter, che, secondo il quotidiano, è pronto a cedere in Inghilterra il suo portiere. Si legge infatti: "Niente Chelsea, insomma, per il numero uno camerunense, che invece tornerà ad abbracciare Ten Hag in Premier League.