Cottarelli: “Fan Token? Non mi piacciono. Interspac? Fissati data e obiettivo”

Marco Astori

Carlo Cottarelli, economista e grande tifoso dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sull'ascesa nel calcio dei brand di criptovalute e sulla nascita dei Fan Token: "I fan token sono un prodotto di mercato e credo che quello che serve per avere un rapporto più vicino tra tifoso e squadra possa funzionare, sempre che vada bene al tifoso. Aspettiamo prima di dare un giudizio sui token: vedremo cosa succederà con l’Inter però non esagererei nel dire che si tratta di criptovalute. In questo caso compri un token e puoi fare certe cose.

Parlando di criptovalute beh, se qualcuno vuole investire lo faccia, io no: è troppo volatile il mercato, le oscillazioni e il tasso del cambio sono molto rischiosi e me ne tengo lontano. Il mercato dei token non è esteso come quello dei bitcoin, può anche darsi che le oscillazioni non siano rilevanti. La risposta la daranno i tifosi, vedremo cosa succederà con l’Inter. L’ingresso di nuovi sponsor legati alle criptovalute d’altronde è il segno dei tempi: non mi piacciono molto ma entrano un po’ dappertutto.

Cottarellli ha poi concluso con un importante aggiornamento sulla questione Interspac: "Con l’azionariato popolare siamo in un campo del tutto diverso. Abbiamo in programma il 24 settembre l’evento a Milano, stiamo definendo il consulente strategico che ci aiuterà nel business plan da presentare all’Inter. L’obiettivo per noi è la fine di ottobre, poi vedremo che cosa succede".