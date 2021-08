Cottarelli: “InterSpac va avanti: contatto con il club, presenteremo un progetto dettagliato”

Le dichiarazioni dell'economista e grande tifoso dell'Inter Carlo Cottarelli sul progetto di azionariato popolare, InterSpac

Il progetto InterSpac prosegue. Carlo Cottarelli è tornato a parlare dell'idea di azionariato popolare per l'Inter ai microfoni del portale Fronte del Blog. L'ideatore ha rilasciato alcune dichiarazioni, fornendo gli ultimi aggiornamenti tra calcio giocato e il programma che coinvolge oltre 100 mila interisti.

Tempo fa, dopo la cessione di Lukaku al Chelsea, in un’intervista aveva più o meno direttamente chiesto alla famiglia Zhang se avesse ancora ambizione nel fare calcio a tinte nerazzurre. Beh considerando l’ottimo inizio di campionato, magari un po’ di entusiasmo è tornato…

"Quando si parte bene e arrivano i risultati è un bene per tutti, ma siamo solo all’inizio".

Contestualizzata alle altre compagini calcistiche italiane, iniziative quale la vostra possono rappresentare La svolta, iniziale maiuscola, per il football italiano?

"Per noi sì, ci crediamo e andiamo avanti, poiché adesso è il momento di trasformare in azioni concrete l’azionariato popolare. Interspac non si ferma, tutt’altro, entra nel vivo e sono sorpreso, favorevolmente, dai consensi sin qui ottenuti".