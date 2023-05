Crespo: “Inter e Milan conoscono la Champions come poche altre. Istanbul 2005? Ve lo racconto”

Le parole dell'argentino: "City-Real? Chi dei due si qualificherà per la finale, non avrà un compito facile con Inter o Milan"

Hernan Crespo, ex centravanti di Inter e Milan oggi tecnico dell'Al-Duhail, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di BN Sports. Queste le sue parole in vista dell'Euroderby di mercoledì: "Una semifinale di Champions League è di per sé un risultato importante per qualsiasi squadra. È una delle competizioni più competitive al mondo, ma Milan e Inter conoscono la Champions League come poche squadre. La loro storia da sola è sufficiente per essere consacrati favoriti e per raggiungere le fasi finali dell'evento, ogni anno.

Credo che le due partite tra loro saranno di grande interesse, visto che entrambe hanno dimostrato di essere squadre molto complete. Non credo ci sia un favorito per la qualificazione. In Real Madrid-Manchester City le cose sono diverse. Entrambi erano considerati i favoriti per la vittoria dall'inizio. L'unica cosa certa è che chi dei due si qualificherà per la finale, non avrà un compito facile. Le squadre italiane state certi che sono hanno il giusto livello di prontezza quando si tratta della finale di una competizione europea.

La finale di Istanbul — Non pensavamo che la partita fosse finita. C'era buon umore, come negli spogliatoi di qualsiasi squadra in vantaggio nell'intervallo, ma anche concentrazione. Alla fine abbiamo perso un'occasione enorme per vincere un trofeo che sembrava nostro, ma non giocavamo da soli. Ovviamente, il crepacuore è stato enorme. All'inizio pensi di non riprenderti mai da una cosa del genere. Come la vita, però, il calcio si occupa a suo modo di indirizzare il tuo interesse e la tua attenzione su ciò che viene dopo.. Ed è così che dovrebbe sempre essere fatto. Il ricordo di una grande finale, però, resta.

Il Mondiale dell'Argentina — Quello che ho vissuto da vicino seguendo la marcia dell'Argentina verso la vetta del mondo, ai Mondiali del 2022, rimarrà per tutta la vita nella mia memoria. Grazie alla mia presenza in Qatar, ho avuto l'opportunità di vivere tutto da vicino e godermi ogni partita, l'umore e il coraggio dei calciatori. Se si tiene conto del fatto che conosco e apprezzo molti dei calciatori, così come le persone dello staff tecnico, il piacere è stato ancora più grande.

Il Crespo allenatore — "Ciascuna delle mie esperienze in panchina aveva qualcosa da offrirmi. Ho attraversato diversi paesi e scuole calcio, come quella dell'Argentina, dell'Italia, del Brasile e ora del Qatar. Come persona e allenatore mi sono arricchito attraverso questi cambiamenti. I miei orizzonti calcistici si stanno allargando e mi sento più pronto a lavorare con gruppi di giocatori provenienti da diverse nazionalità. Il mio lavoro all'Al Duhail continua. Mi diverto, soprattutto perché sento che partita dopo partita di identificarmi sempre di più con il modo in cui gioca la squadra. Sono fortunato a lavorare con un gruppo di giocatori impegnati al 100% nel lavoro che si fa ogni giorno".