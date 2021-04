Critiche a Conte ridicole: chi lo attacca lo voleva! E ai ‘mai cuntent’ dico…

L'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908: Antonio Conte vola con la sua Inter ma le critiche non finiscono mai. Alcune ridicole

Alfio Musmarra

Curiosa la fenomenologia del tifoso nerazzurro. A nove giornate dalla fine, a + 11 sulla seconda (che sarebbero 12 per gli scontri diretti) sono lì a fare gli esteti del bel ‘giuoco’. Quelli con la puzza sotto il naso perché adesso vogliono il tiki taka, perché se non hai il possesso palla è lesa maestà.

Che poi magari sono gli stessi che si lamentavano ai tempi di Spalletti o Mazzarri per la manovra lenta e il possesso di palla sterile. Resto basito, incredulo. Va bene che in Italia siamo tutti allenatori con tanto di patentino preso sul divano di Coverciano, però ad un certo punto si sfocia nel ridicolo.

A quelli che si lamentano consiglio di prendere l’almanacco e andare a riguardarvi gli ultimi dieci anni, andate a rivedervi quanti punti avete preso non solo da chi ha dominato il campionato in questi ultimi anni, ma anche da Lazio, Roma, Napoli. Fermo restando che chi ha dominato non è rimasto certo a guardare ma ogni anno ha fatto mercato da top per vincere la Champions, non per limitarsi ad accorciare il gap con chi è davanti.

Però qui stiamo a menare il torrone sul fatto che bisogna giocare meglio. Come se non fosse bastata la lezione di Allegri. Alla Juve era inviso perché non giocava bene eppure vinceva a mani basse campionati e si è fatto due finali di Champions contro ogni previsione. Però non andava bene.

Ora viene rimpianto e quasi gli si chiede clamorosamente di tornare con tanto di scuse. Qui, in due anni, Antonio Conte con una rosa di gran lunga inferiore ha fatto una finale di Europa League ( cosa che non accadeva da 10 anni) ed un secondo posto ( altra cosa che non accadeva da 10 anni ). E in questa stagione a 9 dalla fine è primo con un vantaggio ragguardevole sulla seconda.

Che problemi avete nel bisogno di trovare sempre qualcosa che non va? Capisco i non interisti che a qualcosa devono pure aggrapparsi. Ma che certe considerazioni arrivino da tifosi interisti proprio non lo accetto. Al netto dell’avversione per un tecnico che è stato ( passato) una bandiera per quella squadra lì.

Eppure ne è passata di acqua sotto i ponti, rendetevi conto che quelli che stanno dietro farebbero carte false per averlo e ricordatevi che hanno anche provato a prenderlo. Perché quando si è saputo che sarebbe arrivato da noi, le facce erano di chi sapeva come sarebbe andata a finire ed infatti la crescita della squadra è stata esponenziale. Ora io non dico di esaltare eccessivamente i nostri come fanno da altre parti, ma neppure di sparare sempre contro questo o quello.

Dopo anni di vacche magre per non dire di peggio, siamo tornati ad essere competitivi ma volete godervela un pochettino? Volete tornare a sorridere o dovete sempre borbottare per qualcosa? E’ estenuante sentire certe cose, è frustrante condire un percorso di questo tipo con quel ‘eh ma’. Perché l’unico modo per toglierverlo sarebbe vincere il Triplete ogni anno e non mi pare che accada a tutti.

Una volta per tutte, e lo dico ai quei tifosi interisti ‘mai cuntent’, sotterrate l’ascia di guerra e siate felici. Ci sono ancora 9 lunghissime partite da affrontare, per tornare finalmente a gioire come abbiamo dimenticato da troppo tempo. Perché in questi anni abbiamo sofferto insieme. Non dimenticate il contesto che stiamo vivendo, le incertezze societarie, i fucili puntati sempre contro di noi, nulla è stato facile ma a questo siamo abituati. Noi non veniamo trattati con i guanti come accade ad altri e su questo bisognerà lavorare tanto perché una società che torna a certi livelli ha bisogno di una struttura adeguata. E di adeguato ad oggi c’è ben poco.