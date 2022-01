ESCLUSIVA Cucchi: “Gosens ok, ma non sottovaluterei Caicedo. Scamacca? Deve crescere”

FCINTER1908 ha intervistato il giornalista per fare il punto sul mercato dell'Inter di gennaio, ma anche in vista della prossima stagione

Andrea Della Sala

Ultimo giorni di mercato, è tempo di bilanci alla fine della finestra dei trasferimenti. FCINTER1908 ne ha parlato col giornalista Riccardo Cucchi che ha detto la sua sugli arrivi in casa Inter e sul lavoro fin qui svolto da Simone Inzaghi:

BILANCIO - "Mercato vivace, non me lo aspettavo. Non è circolato tanto denaro, sono stati più che altro prestiti, ad eccezione della Juventus. Non mi aspettavo mettesse a segno ora un acquisto come quello di Vlahovic. Anche l'Inter ha operato bene: Gosens non è un giocatore da poco, ma la Juve è quella che ha operato meglio per tornare a essere competitiva. Il Milan non ha grande abbondanza finanziaria, ma la squadra di Pioli è ben allestita".

SCUDETTO - "L'Inter è indubbiamente la squadra più accreditata per qualità di gioco e per qualità tecniche, per il rendimento anche di Simone Inzaghi. Maggio è lontano e sono stato abituato a raccontare rimonte incredibili all'ultima giornata. Inter la più accreditata, ma dovrà giocarsela con grande attenzione come ha fatto finora".

ACQUISTI - "Gosens sarà inserito progressivamente, non è al momento un titolare. È un giocatore importante, lo ha dimostrato con l'Atalanta e anche con la maglia della Nazionale. Credo che Inzaghi punterà su un undici di riferimento, salvo creare le condizioni perché ci siano le condizioni per gli innesti necessari. Sono abbastanza fiducioso per l'Inter, ho visto un Inzaghi che ha. trasformato la mentalità della squadra. Con Conte era molto determinata, ma aveva meno libertà di divertirsi. Partendo dalle fondamenta di Conte, l'Inter è una squadra che si diverte, c'è più leggerezza. Ha tutte le caratteristiche per andare fino in fondo. Non trascurerei l'acquisto di Caicedo, in estate si è parlato a lungo dell'addio di Lukaku. Il gruzzolo di gol che garantiva Lukaku è stato colmato con l'alternanza delle punte. Caicedo capace di entrare a gara in corso, fisico e abile in area di rigore. Rinforzo molto importante".

INZAGHI - "Non mi ha sorpreso affatto, sapevo sarebbe andata così. So che è stato accolto con un po' di scetticismo, diffidenza a Milano, ma io mi ero perfettamente reso conto della sua crescita. Ero convinto che Inzaghi avrebbe avuto un impatto positivo nell'Inter. Tra gli allenatori in Italia è quello che più si avvicina di più a un'evoluzione del calcio a ciò che sta facendo Klopp nel Liverpool. Non ama il possesso sterile, ma predilige un calcio in verticale".

SCAMACCA - "È un giovane, non vorrei che si mettessero sulle spalle ancora troppo fragili troppe aspettative. Ha grandi qualità, ma ha bisogno di crescere. Potrebbe fare bene all'Inter, ma serve pazienza per farlo crescere tecnicamente e mentalmente. È uno dei giovani più interessanti, un buon investimento".

CHAMPIONS - "Si parte sempre da 0-0, nulla è impossibile. Di fronte avrà una delle squadre più pericolose d'Europa, per l'Inter è un'impresa molto complicata, non impossibile. Serve la giusta attenzione, ma ho molta fiducia in Inzaghi che sa preparare le partite. Vedremo due belle partite, per quest'anno difficile vedere un'italiana in finale".