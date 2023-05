SM – Fiorentina-Inter, senza accordo per Istanbul sciopero tifo Curva Nord all’Olimpico

Ieri la tifoseria dell'Inter ha comunicato sui social il dissenso per le modalità di accesso ai biglietti per la finale di Champions League

Ieri la tifoseria dell'Inter ha comunicato sui social il dissenso per le modalità di accesso ai biglietti per la finale di Champions League. Con un comunicato la Curva Nord ha criticato come il club nerazzurro ha deciso di assegnare i posti a disposizione per Istanbul.