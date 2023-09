Abu Dhabi Sports: “Zhang-Investcorp, trattativa avanzata per l’Inter”

"Vi abbiamo confermato che Investcorp è intenzionata a presentare un'offerta per l'acquisto dell'Inter. Nei mesi scorsi si è lavorato per raccogliere capitali, come è consuetudine del fondo, e ora le trattative stanno andando in direzione avanzata secondo le intenzioni di Zhang vendere. Se l'affare si concludesse, sarebbe un salto di qualità per il futuro dell'Inter nerazzurra".