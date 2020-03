GdS – Inter, D’Ambrosio favorito su Godin: ecco perché. Eriksen o Vecino? Nulla è deciso ma…

A poco più di un giorno dal big-match contro la Juventus, in casa Inter sembrano esserci ancora alcuni dubbi di formazione per Conte. “In difesa, con De Vrij-Skriniar inamovibili davanti al rientrante Handanovic, ballottaggio tra Godin e D’Ambrosio, con quest’ultimo un po’ più avanti perché può fare il terzino in caso di passaggio a 4 a partita in corso. Se dovesse spuntarla l’ex Atletico, Danilo entrerebbe in gioco con Candreva a centrocampo sulla fascia destra”, spiega La Gazzetta dello Sport.

ERIKSEN O VECINO? – La Rosea, poi, evidenzia anche il ballottaggio in mezzo al campo con Vecino al momento favorito su Eriksen: “In mezzo il dinamismo di Vecino sembra essere in vantaggio rispetto alla qualità di Eriksen. Non è ancora deciso, ma Christian può essere l’arma da giocare durante la partita”.