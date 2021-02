FCIN1908 / D’Ambrosio attende il rinnovo: Inter, solo un modo per non farsi spiazzare

Il carattere e l’educazione di D’Ambrosio lo portano a mettere in secondo piano le questioni personali rispetto al bene del suo club. Compresa quella relativa al rinnovo di un contratto ormai in scadenza la prossima estate. I discorsi sono partiti da tempo, ben prima delle contingenze economiche dell’ultimo periodo. Da più parti sono spesso piovute rassicurazioni, ma l’intesa – che sembrava per certi aspetti scontata – non è ancora arrivata . A differenza di altre trattative per rinnovi sicuramente più complessi, con firme rinviate a tempi migliori su chiaro diktat della proprietà, in questo caso l’accordo non andrebbe ad intaccare il monte ingaggi. Si tratterebbe semplicemente di un riconoscimento per un calciatore che si trova bene a Milano, pienamente identificato nei colori nerazzurri e alternativa preziosa per Antonio Conte, come già sottolineato.

In un momento molto delicato per l’Inter, Danilo e il suo entourage non sognerebbero mai di mettere ulteriore pressione alla dirigenza. Ma il tempo stringe e qualcosa bisogna fare. Basterà molto probabilmente un’intesa verbale, in attesa di novità concrete sul futuro societario. L’esterno attende un cenno perché nel momento della piena maturità crede di poter dare ancora tanto all’Inter quando avrà modo di scendere in campo. La speranza di una folta frangia del popolo nerazzurro è che si possa arrivare in fretta alla fumata bianca. Ciò stroncherebbe sul nascere interessamenti inevitabili di altri club per un parametro zero che farebbe gola a molti in Serie A e che il suo entourage sarebbe legittimato ad ascoltare. Magari già nelle prossime settimane.