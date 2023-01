Inter, dal riscatto di Acerbi al futuro di Bastoni e de Vrij: gli scenari per la difesa

L'Inter pianifica il futuro dopo il terremoto Milan Skriniar. In particolare, il club nerazzurro studia le mosse per la difesa

Alessandro Cosattini

L'Inter pianifica il futuro dopo il terremoto Milan Skriniar. In particolare, il club nerazzurro studia le mosse per la difesa, dove ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto. Per Matteo Darmian il rinnovo è ormai una formalità, diverso invece il discorso per Stefan de Vrij, anche lui in scadenza al 30 giugno 2023. Poi c'è Francesco Acerbi, in prestito dalla Lazio, e infine Alessandro Bastoni, in scadenza nel 2024. Ecco tutti gli scenari per la difesa nerazzurra dalla Gazzetta dello Sport.

Occhio a de Vrij — "Attualmente è D'Ambrosio l'uomo meno lontano dal rinnovo, ma per ora il gioco delle probabilità lo vede comunque sotto al 50%. Il suo ruolo nello spogliatoio è innegabile e pesa su un eventuale prolungamento, ma quest'anno l'ex Torino sta giocando pochissimo e anche i 34 anni sulle spalle sono da considerare. Il suo spazio in campo, quindi, si sta riducendo sempre più. Per De Vrij il problema non sono certo i 30 anni di età, ma la voglia di Premier di un giocatore che ha vissuto un 2022 senz'altro deludente, ma che ha ancora tempo per riscattarsi. La sensazione è che l'olandese abbia voglia di cambiare aria, mentre l'Inter sarebbe disposta a un rinnovo di contratto con lo stesso ingaggio attuale (4 milioni di euro annui).

Il riscatto di Acerbi — Passando al giocatore di proprietà della Lazio, va registrata la convinta decisione dell'Inter di riscattare il fedelissimo di Simone Inzaghi. Il 34enne è peraltro impossibilitato a tornare a Roma dopo la rottura della scorsa stagione, ma non per questo si può dare per scontata la disponibilità di Claudio Lotito ad abbassare le pretese. Il contratto di trasferimento a titolo temporaneo di Acerbi prevede infatti un diritto di riscatto a 4 milioni di euro, una cifra che la proprietà non vuole sborsare per un giocatore che in biancoceleste non vede futuro. Trattare con il presidente della Lazio non è certo una passeggiata, ma l'impressione è che su questo fronte l'Inter possa essere ottimista.

Il rinnovo di Bastoni — Infine il pezzo forte, Bastoni. Il contratto in scadenza nel 2024 impone una riflessione. Il classe 1999 è infatti uno degli interisti più apprezzati sul mercato e non è certo un segreto che ci siano dei big da vendere per garantire sostenibilità economica alla società. Bastoni è una delle pedine a cui nessuno vuole rinunciare in viale della Liberazione, ma il discorso va sempre calato nella realtà di un'eventuale offerta concreta sul tavolo di Steven Zhang, che detta la linea. Facendo ancora un passo oltre, la situazione è esattamente quella vissuta un anno fa con Skriniar: c'è ottimismo per un rinnovo e un primo contatto con l'agente c'è già stato, positivo. È vitale, però, chiudere il prolungamento prima dell'estate, altrimenti sarebbe alto il rischio di trovarsi sotto scacco del Tottenham o chi per esso dietro la velata minaccia di un assalto prolungato in stile Psg", si legge.

(Fonte: gazzetta.it)