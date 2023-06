Inter, occhi sul baby Walz: in scadenza con il Borussia Dortmund, ecco chi è

L'Inter continua a lavorare anche sul fronte del calciomercato dei giovani, alla ricerca di talenti sui quali scommettere per il presente e per il futuro. L'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Vasco Donato Walz, centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Mentalità tedesca, sangue italiano

Il portale Ottopagine racconta le origini di Walz: "Nato in Germania, con radici italiane grazie a papà Antonio originario di Montefalcone di Val Fortore dove torna spesso con tutta la famiglia, il talento del Borussia Dortmund ha il doppio passaporto e tante richieste". Centrocampista centrale, intelligente tatticamente e molto dinamico, Walz è reduce da una stagione molto positiva, caratterizzata da 32 presenze complessive tra tutte le competizioni (di cui ben 30 da titolare) e 2 gol. Arrivato al Borussia Dortmund nell'estate del 2019, in passato ha indossato la maglia della Nazionale tedesca, anche se in futuro potrebbe optare per l'Italia, come fatto dal suo compagno di squadra Vincenzo Onofrietti, altro talentino italo-tedesco.