De Vrij: “Convinti delle nostre qualità, l’Inter ha carattere. Ricorderò sempre il gol nel derby”

Tra i protagonisti della grande vittoria nel derby col Milan c’è sicuramente De Vrij, autore di una grande prestazione e del gol che ha portato in vantaggio i nerazzurri sul momentaneo 3-2. Intervistato dalla stampa olandese, il difensore ha parlato del derby, ma anche degli obiettivi suoi e dell’Inter:

GOL – “Avevo già fatto gol in un altro derby. Il derby mi dà sempre qualcosa. Ricorderò sempre questo gol. È arrivato in un momento molto importante in una partita molto importante. Un’emozione unica per me. L’angolo di Antonio Candreva era eccellente. Mi sono tuffato per prendere la palla e quando mi sono girato, ho visto che la palla era in rete. Solo allora mi sono reso conto di aver segnato.È stata una bella serata. Quell’atmosfera allo stadio, così bella. E spazzare via un handicap di 2-0 nei secondi 45 minuti è stato grandioso”.

IBRAHIMOVIC – “Il Milan ha dominato prima dell’intervallo, eravamo nei guai. Ma nel secondo tempo è successo qualcosa. L’atmosfera allo stadio era eccezionale. Era la prima volta che affrontavo Zlatan. Quando sono arrivato al Feyenoord, era già andato via dall’Ajax. Ha dimostrato tanto nella sua carriera. Ha segnato domenica e ha fatto un assist. Sapevamo che sarebbe stato un attaccante difficile da marcare, io ho molto rispetto per lui. È fisicamente forte. Non ci siamo parlati. Nemmeno una parola”.

OLANDA – “Devo solo continuare a fare quello che faccio. E rimanere sempre positivo. L’Olanda è cambiata molto. Sono un difensore migliore rispetto a quello che ero nel 2014, quando siamo arrivati terzi in Coppa del Mondo. Poi lì ho giocato tanto, ora non è così. Ma penso che ciò dimostri anche come si è sviluppata la Nazionale negli ultimi anni”.

SERIE A – “Ora siamo lì con tre squadre forti, è una battaglia intensa. Abbiamo una differenza reti migliore della Juventus, ma alla fine della corsa conta lo scontro diretto e in casa abbiamo perso 1-2 contro la Juventus. La partita con la Lazio di domenica è di nuovo molto importante, sono partite che vuoi giocare da calciatore. Siamo convinti delle nostre qualità, abbiamo una squadra forte. Se riesci a rimontare in questo modo contro il Milan, allora c’è del carattere nella squadra. Ma dovremo dimostrarlo settimana dopo settimana. Mercoledì abbiamo la prima semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Un altro obiettivo per cui lottare”.