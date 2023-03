SM – De Zerbi sul taccuino Inter, ma quanta concorrenza. E il Brighton fa muro

L'Inter si prepara per giocarsi una buona fetta di stagione nei prossimi impegni, ma il pensiero va, in parte, anche alla prossima stagione. Soprattutto dopo l'addio di Antonio Conte al Tottenham, perché è inevitabile che l'allenatore salentino rappresenti una suggestione per l'ambiente nerazzurro. Se ne parla anche a Sport Mediaset, ma non solo di lui: c'è anche un altro nome che potrebbe fare al caso di Marotta e Ausilio.

Questo il focus di Sport Mediaset: "E' presto per dire cosa farà Antonio Conte, ma la sua ombra aleggerà sulla panchina di quelle squadre che lottano per un posto in Champions League: rappresenterebbe una spesa importante e richiederebbe un impegno importante sul mercato. Marginali ipotesi Milan e Roma, suggestione Juventus, mentre all'Inter Inzaghi ha ancora cartucce da sparare. L'esborso sarebbe importante per tutte perché nessuna di questa squadra ha un allenatore in scadenza. De Zerbi è sul taccuino dell'Inter per il futuro e questa è una certezza. Ha anche svegliato l'interesse di altri club inglesi come Tottenham e Liverpool, ma tutti devono fare i conti con la forza contrattuale del Brighton che ha inserito nel contratto di De Zerbi una clausola da 15 milioni di euro".