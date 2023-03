Cds – Inter apre il file De Zerbi: c’è lui alle spalle di Inzaghi. Lo scenario

In viale Liberazione, vogliono essere preparati a qualsiasi evenienza ed è il motivo per cui si riflette pure su diversi scenari alternativi

Marco Astori

"L'ombra di De Zerbi si è materializzata alle spalle di Inzaghi". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul futuro della panchina dell'Inter. L'attuale tecnico nerazzurro è più che mai a rischio a causa degli risultati altalenanti in campionato e l'ex Sassuolo oggi al Brighton, secondo il quotidiano romano, è l'obiettivo numero uno per ripartire. Si legge: "Attenzione, nulla è stato ancora deciso sul destino del tecnico piacentino, legato all’Inter fino al 2024. Tuttavia, un addio anticipato è un’ipotesi da non escludere, anzi.

In viale Liberazione, però, vogliono essere preparati a qualsiasi evenienza ed è il motivo per cui si riflette pure su diversi scenari alternativi. Il preferito dei quali ha il volto di De Zerbi. E non è un caso che l’Inter abbia aperto il "file" già da qualche settimana. Il tecnico bresciano, infatti, non solo, lo scorso settembre, ha firmato con il Brighton fino al 2026, ma nel suo contratto è inserita una clausola di uscita tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Significa che, per liberarlo, occorre pagare. Si tratta di una cifra sostanziosa e poco compatibile con le disponibilità nerazzurre tuttavia, c’è l’idea che si possa ottenere almeno uno sconto.

Nelle prossime settimane - proseguo il Corsport -, in parallelo con l’evoluzione della stagione della banda Inzaghi, se ne dovrebbe capire di più. Se l’Inter, alla fine, deciderà davvero di chiudere con Inzaghi a fine stagione, dovrà innanzitutto capire quanto potrà investire per la scelta del nuovo allenatore. La rescissione del contratto di Simone, infatti, potrebbe costare non meno di una decina di milioni di euro, considerati i suoi emolumenti netti da 5,5, più quelli del suo staff.

A meno che, in mancanza di un accordo, viale Liberazione non gli continui a pagare lo stipendio, come accaduto per ben due anni con Spalletti. In aggiunta, ci sarà il costo del nuovo tecnico. Che, nel caso fosse De Zerbi, comporterebbe sia il pagamento di almeno una parte della clausola di uscita dal Brighton sia il suo ingaggio. E, poiché il club inglese gli garantisce un paio di milioni di sterline all’anno, non potrà essere inferiore a 3 milioni di euro. Inevitabile, insomma, che l’ultima parola in questo senso sia di Zhang", conclude il quotidiano.