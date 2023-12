Super Di Gregorio, è al top in Serie A: l’Inter osserva, c’è un fattore fondamentale

“L'Inter per la prossima estate dovrà comunque prendere una decisione importante per il futuro della propria porta affiancando a Sommer, che andrà verso i 36 anni, un altro estremo difensore più giovane” sottolinea Calciomercato.com.

Non solo Audero. L’Inter sta studiando diversi nomi per il futuro e tiene in grande considerazione anche Di Gregorio, anche in virtù degli ottimi rapporti con il Monza: