Finisce in semifinale il cammino dell'Italia all'Europeo U19: gli Azzurrini del ct Corradi, campioni di categoria in carica, perdono 1-0 contro la Spagna e si devono arrendere solamente a un gol segnato nei tempi supplementari, al termine di un match ben giocato e con diverse occasioni per staccare il pass per la finale. Decisiva la rete realizzata da Fortuny al 100'. In campo dal primo minuto Luca Di Maggio, centrocampista dell'Inter.