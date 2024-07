Il countdown è terminato: la Nazionale Under 19 è pronta a difendere il titolo conquistato un anno fa a Malta. Dopo aver superato le due fasi di qualificazione (2° posto al primo turno e vittoria del successivo girone ospitato in Friuli Venezia Giulia) e avendo svolto gli ultimi due raduni di preparazione a Bolzano, uno a fine giugno, l'altro iniziato giovedì 4 luglio e terminato questa mattina, Bernardo Corradi ha scelto i 20 che partiranno per l’Irlanda del Nord.