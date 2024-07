"L'uomo che mette d’accordo un po’ tutti è Jakub Kiwior: il polacco - una volta perfezionato l’acquisto di Calafiori da parte dell’Arsenal - vedrà i suoi spazi molto ridotti e quindi ha già iniziato a guardarsi intorno. E al “no” al tentativo di inserirlo nei discorsi con il Bologna è seguita un’apertura a un ritorno in Italia. L’Inter sta seguendo la vicenda con grande interesse perché Kiwior è un giocatore che piace molto al ds Ausilio e perché il suo contratto fino al 2028 con l’Arsenal può essere terreno fertile per un prestito con diritto di riscatto, operazione che troverebbe i favori di tutti in società. Oggi i tempi per spuntare condizioni tanto favorevoli non sono maturi, ma tra qualche settimana potrebbero esserlo", aggiunge il quotidiano.