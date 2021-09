Accordo Inter-Zytara cosa c’è dietro? “Il club ha questa strategia. I tifosi potranno…”

Questa mattina, con un comunicato ufficiale, l'Inter ha annunciato l'inizio della partnership con Zytara Labs del valore di 85 milioni

Questa mattina, con un comunicato ufficiale, l'Inter ha annunciato l'inizio della partnership con Zytara Labs del valore di 85 milioni per i prossimi quattro anni. Un accordo che rappresenta ossigeno per le casse del club nerazzurro (e per i ricavi), ma che si proietta anche nel futuro. Come spiega la Gazzetta dello Sport, infatti, l'intesa è il punto di una strategia a ben più ampio raggio, per rendere l'Inter un club sempre più avanzato tecnologicamente e più appetibile per i tifosi in giro per il mondo: