Dimarco, Mkhitaryan e Thuram spremuti: Inter, Inzaghi cambia strategia

Dimarco ha mostrato una costante crescita di rendimento e leadership, risultando uno dei trascinatori in campo, come si è visto nel derby. Tuttavia, anche lui ha evidenziato un calo fisico nel secondo tempo della sfida contro il Milan, segno che la fatica si sta facendo sentire. Per lui potrebbe presto arrivare un turno di riposo, magari prima della sosta.

Diverso è il discorso per Mkhitaryan, che ha iniziato la stagione con il "fiatone". L’armeno, fondamentale per gli equilibri tattici della squadra, non è ancora al meglio della forma. La panchina contro il Manchester City non è bastata per farlo rifiatare, e nel derby è stato sostituito a metà secondo tempo. Inzaghi, che raramente rinuncia al suo talento, ha dovuto richiamarlo in panchina già in tre occasioni, un segnale di affaticamento rispetto alla scorsa stagione, quando Mkhitaryan raramente veniva sostituito. Per rivedere il miglior Mkhitaryan, sarà fondamentale gestire con attenzione il suo impiego, partendo probabilmente con una panchina a Udine e una gestione più oculata anche nelle sfide contro Stella Rossa e Torino.