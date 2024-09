Anche il Milan ha avuto una media elevata nelle sue due gare interne, ma inferiore a quella dei nerazzurri, con 71.008 tifosi sugli spalti. Questi dati fanno sì che San Siro sia lo stadio più frequentato in Europa al momento, dimostrando l'immenso interesse attorno all'Inter e al Milan.

Nonostante le incertezze sul futuro dello stadio – con entrambe le società che valutano nuove strutture a San Donato per il Milan e Rozzano per l’Inter – il pubblico milanese continua a dimostrare un attaccamento straordinario. Il fascino del "vecchio" Meazza resta intatto, richiamando appassionati non solo dall’Italia ma anche dall’estero, attratti dal carisma del calcio che si respira a Milano.

A livello europeo, secondo i dati di Transfermarkt, l'Inter si piazza al quarto posto tra i club con la media spettatori più alta in questo inizio di stagione. In cima alla classifica c'è il Borussia Dortmund, il cui Signal Iduna Park ha registrato una media di 81.365 spettatori nelle prime due partite di Bundesliga. Subito dietro troviamo il Bayern Monaco, con 75.024 presenze medie, e al terzo posto il Manchester United con 73.518 spettatori all’Old Trafford. L’Inter, con i suoi 72.677 tifosi a partita, precede di poco il Milan, che si attesta quinto con una media di 71.008.

Questa affluenza milanese supera anche quella del Real Madrid, che con il Bernabeu rinnovato ha avuto 70.708 tifosi di media nelle prime quattro gare di Liga. Più distaccata, ma comunque in classifica, è la Roma, che con 65.508 spettatori a partita è la settima squadra più seguita d’Europa. Considerando anche la Lazio, l’Olimpico ha totalizzato finora 261 mila spettatori, confermando l'importanza di Roma e Milano nel panorama calcistico italiano e continentale.

Il calcio italiano in ripresa Milano e Roma, con il supporto dei loro tifosi, stanno trascinando la rinascita del calcio italiano per quanto riguarda la presenza del pubblico negli stadi. Dopo anni di difficoltà, il pubblico è tornato a riempire le tribune, e il Meazza, con le sue cifre da record, è la testimonianza di questo rinnovato interesse. In Europa, solo alcuni grandi club come il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco e il Manchester United mantengono cifre superiori. Tuttavia, squadre come l’Olympique Marsiglia (64.822 spettatori di media), il West Ham (62.163) e il Tottenham (61.416) completano la top ten, con club come il Liverpool pronti a inserirsi con sold out consecutivi ad Anfield.

In definitiva, l'Inter, con la sua straordinaria affluenza, si posiziona tra i club più seguiti d’Europa, confermando l'importanza di San Siro non solo come icona del calcio italiano ma anche come uno degli stadi più amati.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)