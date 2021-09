Inter, Dimarco sorpassa Perisic a sinistra? “Ha lasciato questa sensazione”

Perisic si deve un po’ adattare al ruolo di esterno a tutta fascia, Dimarco può indossare quell’abito come se fosse disegnato su misura per le sue caratteristiche

L'anno scorso Ivan Perisic non ci ha messo molto a prendersi con forza il ruolo da titolare a sinistra su Ashley Young. Ma quest'anno il croato ha dietro di sé un calciatore che può insidiarlo molto in quel ruolo ed è Federico Dimarco. Il classe '97, infatti, come scrive Tuttosport, ce la metterà tutta per arrivare presto ad essere un titolare per Inzaghi: "E' entrato benissimo sia col Genoa che col Verona, la squadra che è stata l'ultima tappa del suo girovagare per l’Italia (e non solo, c'è stata anche una puntata in Svizzera) in prestito per una lunga gavetta necessaria a convincere l’Inter a tentare la scommessa definitiva su un prodotto del suo settore giovanile. Dopo il suo ingresso in campo col Genoa, i nerazzurri hanno raddoppiato l’attivo nel punteggio: da 2-0 a 4-0. A Verona, invece, è andato in scena un ancora più significativo allungo decisivo per portare a casa i tre punti: sostituzione sull’1-1, finale sul 3-1.