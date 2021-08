L’Inter adesso vola alto: Dzeko top di testa, e con Calha e Dimarco arrivano palle al bacio

E' un'Inter che vola alto. E non solo perché il 4-0 inflitto al Genoa ha fatto tornare fiducia ed entusiasmo per la stagione appena iniziata

E' un'Inter che vola alto. E non solo perché il 4-0 inflitto al Genoa ha fatto tornare fiducia ed entusiasmo per la stagione appena iniziata, ma anche perché, fisicamente, i nerazzurri sono una squadra che sul gioco aereo sarà un problema per tutte le avversarie. Lo ha dimostrato la gara contro il Grifone (due gol di testa), ma lo testimoniano anche i numeri di Edin Dzeko, che non a caso ha segnato il primo gol in nerazzurro proprio con un'incornata delle sue. Non che Lukaku da questo punto di vista fosse inferiore, ma la sensazione è che quella del gioco aereo sarà un'arma micidiale per i nerazzurri. Anche perché, con gli arrivi di Calhanoglu e Dimarco, per quelli lì davanti potranno arrivare palloni davvero invitanti.