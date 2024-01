E' ancora tutto da scrivere il futuro di Tiago Djalò, difensore portoghese in scadenza di contratto a giugno con il Lille. Il giocatore ha infatti un accordo con l'Inter per vestirsi di nerazzurro a partire dalla stagione 2024-25, quando sarà libero a parametro zero.

L'Inter, pertanto, non ha alcuna fretta di chiudere l'affare in questa sessione di gennaio, anche perché in questo caso bisognerebbe corrispondere un indennizzo al club di appartenenza, il Lille. In questo quadro, si sono inseriti altri club: l'Atletico Madrid e, soprattutto, la Juventus. Che, secondo quanto riferisce Sky Sport, è sicura di poter convincere il giocatore a cambiare i suoi piani e a cambiare immediatamente squadra. Con il club francese, di fatto, c'è già un accordo sulla base di circa 3 milioni di euro più bonus.