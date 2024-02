Non sembrano esserci più dubbi: l'attaccante iraniano, in scadenza di contratto a giugno con il Porto, arriverà a Milano a parametro zero

Ormai sembrano non esserci più dubbi: Medhi Taremi sarà un nuovo calciatore dell'Inter. I nerazzurri stanno trattando da tempo con l'entourage dell'attaccante iraniano, in scadenza di contratto a giugno con il Porto, e l'intesa pare essere stata ormai raggiunta. Secondo Fabrizio Romano, il club di viale della Liberazione avrebbe appena fissato le visite mediche per il centravanti.