Doppia Inter per il tour de force alla ripresa: ecco i cambi che farà Inzaghi

Ecco i cambi pronti

Con l’arrivo della Champions le carte inizieranno a rimescolarsi e per la trasferta in terra basca potrebbero cambiare quattro o addirittura cinque elementi. Vale a dire quasi il cinquanta per cento dell’undici titolare nerazzurro. Davanti Arnautovic può scalzare Thuram per far coppia con Lautaro mentre in mezzo al campo Frattesi, a scapito di Mkhitaryan, punta al debutto nella competizione europea più importante. Tra gli innesti estivi ci sono nuovi spazi all’orizzonte anche per Carlos Augusto, che può far rifiatare sulla fascia un Dimarco gravato anche dagli impegni con l a nazionale i talia na . Nella retroguardia, infine, Acerbi mira al posto da centrale davanti a Sommer e non è da escludere il lancio di Pavard in difesa al posto di Darmian. Si tratta di elementi arruolabili a partita in corso anche per il derby al Meazza di sabato , ma che entreranno definitivamente nelle rotazioni con l’arrivo degli impegni europei.