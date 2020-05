FCIN1908 / Inter, doppio colpo in difesa: i 2 nomi e gli scenari. Chiarita una posizione

Marotta e Ausilio programmano le mosse del prossimo mercato, i nerazzurri cambieranno qualcosa in ogni reparto e anche in difesa potrebbe esserci qualche novità. Il nome in cima alla lista dei nerazzurri è sempre quello di Kumbulla, a tal riguardo è ormai di lunga data l’accordo con il calciatore e con il Verona, che ne detiene il cartellino. Si fa strada anche il nome di Izzo, ma da viale della Liberazione fanno sapere, secondo quanto appreso da Fcinter1908, che la pista che porterebbe al difensore granata può dipendere da tanti fattori.

Izzo è un calciatore che piace all’Inter e a Conte, ma non è una priorità. Può diventarlo se con il Torino si dovesse creare la giusta alchimia. In poche parole, se nerazzurri e granata riuscissero a mettersi d’accordo con qualche scambio che può garantire a entrambe una ricca plusvalenza. Diversi i nomi sul tavolo, Cairo insiste per Gagliardini, ma l’idea dell’Inter è quella di confermare il centrocampista italiano, mettendo invece sul mercato Vecino. E lo stesso Gagliardini non valuta l’idea di fare un passo indietro, almeno non rimanendo in Italia. Piuttosto preferirebbe andarsene all’estero.

Ecco perché al momento Izzo è per l’Inter più una suggestione che una trattativa vera e propria. Un orizzonte che potrebbe aprirsi ma che al momento non ha sbocchi particolari. Inter e Torino ne parleranno ancora, ma solo se per entrambe si aprirà la prospettiva dell’affare.