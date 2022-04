Inter, doppio compito per Inzaghi. Resettare la testa e pensare ai sostituti

La sconfitta di Bologna fa male, ora la squadra di Inzaghi deve sperare in un passo falso del Milan. Ma qualora succedesse deve farsi trovare pronta

"Il primo punto da risolvere, più ovvio, è il morale. Può sembrare banale, ma il patatrac del Dall'Ara è di quelli dolorosi. Lo è subire una rimonta, lo è a maggior ragione per colpe proprie e lo è con un "domani" in cui in testa al campionato c'è il Milan, senza più alcun asterisco da sciogliere. Nel periodo nero dell'Inter tra febbraio e marzo, allenatore e giocatori avevano sottolineato a più riprese che la difficoltà di un calendario fitto era riassumibile nelle strette tempistiche per raccogliere le energie mentali per preparare il match successivo. Quando si vince il compito è agevole, ma se si perde... Il gruppo Inter, questo è l'obiettivo del tecnico, deve arrivare a Udine con lo spirito delle scorse settimane e dell'inizio di match al Dall'Ara. Travolgente, propositiva, fiduciosa nei propri mezzi", riporta Gazzetta.it.