Ormai la trattativa tra Inter e Genoa per Josep Martinez è al miglio conclusivo e non resta che attendere la definizione degli ultimi dettagli prima di poter procedere con l'iter burocratico che porterà il portiere spagnolo in nerazzurro.

"Mercato chiuso con straordinario anticipo, quindi? In realtà no. Se non altro perché continuano ad esserci un paio di punti interrogativi, ovvero Dumfries e Arnautovic. Per l’olandese, il nodo da sciogliere è il contratto in scadenza nel 2025. Finora, non c’è stato verso di trovare un accordo per il rinnovo. A fine Europeo, però, se ne riparlerà: esiste già un appuntamento in questo senso. Sarà una sorta di dentro o fuori. Perché senza prolungamento difficilmente Dumfries resterà. Il precedente di Skriniar, passato al Psg senza che nelle casse di viale Liberazione finisse nemmeno un euro, ha lasciato scottature. E nessuno vorrebbe bruciarsi di nuovo", sottolinea il Corriere dello Sport che però non esclude una sua permanenza.