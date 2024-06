Felice per il passaggio agli ottavi dell'Austria, dopo la vittoria contro l'Olanda, Marko Arnautovic, dell'Europeo ha detto: «Questo è un momento incredibilmente bello per tutti gli austriaci. Qualunque cosa accada da adesso in poi. Finora siamo migliorati di partita in partita. Se lo facciamo di nuovo, possiamo battere chiunque. Tutto può succedere nella fase a eliminazione diretta. Devi vincere. Ora il torneo è solo all'inizio».