Dumfries, il destino è segnato: Inter spera nel rilancio per venderlo a 50/60 mln

Un avvio di 2023 caratterizzato da pochissime luci e tante ombre fin qui per Denzel Dumfries , impiegato solo una mezz’oretta in 4 gare (con l’autogol di Monza). Salvo sorprese, oggi a Cremona l’esterno olandese avrà una nuova chance dall’inizio sulla fascia destra, con l’arretramento di Matteo Darmian in difesa al posto dello squalificato Skriniar ( qui le ultime sulla formazione ). Così La Gazzetta dello Sport ha parlato di presente e futuro di Dumfries.

"Ritrovare Dumfries ha dunque una doppia valenza: dal punto di vista tecnico e in ottica mercato. Tutto parte dal campo e dalle prestazioni. Inzaghi ha bisogno dell’olandese al suo meglio: Darmian si sta confermando un giocatore affidabile e tatticamente ineccepibile (è stato perfetto contro Kvaratskhelia e Leao, clienti scomodissimi da quella parte), ma non si può pensare di affrontare tutta la seconda parte di stagione – considerando anche gli impegni in Champions League e Coppa Italia – con solamente l’ex Parma come elemento affidabile a destra.

L'Inter fissa il prezzo

Una riscoperta di Dumfries darebbe una risorsa in più a Inzaghi e, di conseguenza, aumenterebbe il valore del giocatore in sede di trattative. In Qatar si è visto il meglio dell’olandese, devastante soprattutto agli ottavi contro gli Stati Uniti con un gol e due assist. L’Inter si fregava le mani, ora deve guardarsi attorno alla ricerca di un club disposto a versare i 50/60 milioni richiesti: nemmeno dalla ricca Premier League, al momento, sembra esserci qualcuno disposto ad arrivare a tanto. Non potrebbe essere altrimenti: quattro panchine su quattro in campionato nel 2023, con solamente due ingressi nel finale (contro Napoli e Monza). Con il Parma, in Coppa Italia, la partita di Dumfries è durata poco più di un’ora. Una svolta serve a tutti: a Denzel in primis, a Inzaghi e al club. Cremona è un’occasione da non fallire”, si legge.