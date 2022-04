Ferri: “Dumfries, che crescita. Perisic clamoroso. Inter, raggiunti livelli importanti”

L'ex nerazzurro ha parlato di alcuni interpreti fondamentali per Inzaghi e della solidità dimostrata dal gruppo squadra

«A volte ci si focalizza su un solo giocatore. Ma anche Dumfries è cresciuto esponenzialmente. Perisic sta facendo un campionato clamoroso. Ci sono giocatori che hanno raggiunto un livello importante, non solo a livello fisico e mentale ma anche a livello tattico, tecnico. Barella - che non abbiamo più citato - è tornato decisivo. Milan e Inter, per un verso o un altro, hanno dimostrato di essere due squadre solide, che hanno carattere, personalità, indipendentemente dagli interpreti», ha sottolineato l'ex difensore nerazzurro.