Rinnovo Dumfries, fumata nera con l’Inter. Sarà addio: “No casi Skriniar. E a gennaio…”

"Cosa succederebbe se arrivasse prima della fine del mercato invernale una proposta per acquistare il cartellino di Dumfries? In viale della Liberazione assicurano che non c'è nessuna volontà di farlo partire adesso perché si creerebbe un buco difficile da colmare nella rosa. Anche dal lato del giocatore, però, filtra che non c'è fretta di cambiare maglia perché nel gruppo sta bene, vuole vincere altri trofei in questa stagione e non calarsi in una nuova realtà pochi mesi prima dell'Europeo. A meno di colpi di scena (e offerte irrinunciabili dalla Premier), dunque, il matrimonio andrà avanti fino alla prossima estate quando però Denzel sarà sul mercato. L'Inter intende a ogni costo evitare un altro caso Skriniar".