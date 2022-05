Dybala + Lautaro all’Inter? GdS: “Fattibile e già testato in Nazionale. Se Marotta…”

Nelle ultime ore sono arrivate conferme sull'intesa vicina tra Paulo Dybala e l'Inter. Ma ciò non preclude la possibilità che Lautaro resti

Nelle ultime ore sono arrivate conferme sull'intesa vicina tra Paulo Dybala e l'Inter. La Gazzetta dello Sport spiega perché l'eventuale arrivo della Joya non va tradotto con la cessione di Lautaro Martinez. "Le strade di Lautaro Martinez e Paulo Dybala potrebbero convergere stabilmente all'Inter dopo essersi incrociate più volte in nazionale negli ultimi quattro anni. Se Marotta e soci riuscissero a mettere le mani sulla Joya e, allo stesso tempo, a resistere alle avances dei top club europei nei confronti del Toro, ecco che a Milano prenderebbe corpo la "DyLa" già più volte testata dall'attuale tecnico albiceleste, Lionel Scaloni", scrive la Rosea.

Lautaro e Dybala hanno giocato 8 volte insieme in Nazionale, segnando tre gol (tutti Lautaro) e due assist (di Dybala). L'intesa è da affinare ma i due possono coesistere tranquillamente. "Le caratteristiche di entrambi, tra l'altro, si sposano bene anche con un'eventuale variazione sul tema che preveda i tre attaccanti. L'amicizia e il feeling che li unisce anche fuori dal campo sarebbero l'ingrediente aggiuntivo di un'accoppiata in grado di far sognare il popolo nerazzurro", spiega La Gazzetta.