Dybala: “Roma scelta giusta. Il mio futuro? E’ vero, c’è una clausola ma…”

"Sapevo dal primo giorno che era la scelta giusta, è la scelta che ho fatto insieme alla mia famiglia, Mourinho e Tiago mi hanno convinto ma io non ho mai avuto dubbi, in nessun momento. Il calore della città, la passione della gente, come mi hanno ricevuto i compagni è stato bello e mi ha spinto a dare qualcosa di più"

"La clausola è una questione tra i miei procuratori e la società, non so cosa succederà a fine anno. Non so cosa succederà con me, figuriamoci con il mister, dovete chiedere a lui. Vorrei essere allenato da lui perché è uno dei migliori e voglio vincere con lui. Penso solo alla partita di domani, l'anno è lungo e ci sono tante partite da giocare. Voglio vincere con la Roma, ci sono due possibilità a livello matematico ma una è più probabile. Voglio vincere con la Roma e che la Roma giochi in Champions League l'anno prossimo".