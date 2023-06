Dzeko: “City forte ma siamo tosti anche noi. Futuro? In questi anni ho dimostrato che…”

"Essere in finale di Champions League contro il mio ex club come il City, a cui sono molto legato, è una cosa molto importante per me. Ci saranno tantissimi tifosi allo stadio, di entrambe le squadre, e non vedo l'ora di giocare. Differenze tra Premier e Serie A? La Premier è il campionato più difficile dove giocare, ma in Italia è tutto differente, si pensa tantissimo alla tattica e la gente parla tantissimo di calcio. Gli allenatori italiani, inoltre, sono molto preparati, ti preparano su ogni dettaglio, ti dicono cosa fare in ogni situazione. Per me è stata una novità, ne avevo sentito parlare, ma poi quando ci sei dentro è tutto diverso. Giocare in Italia credo sia importante per ogni giocatore, io ad esempio in questi 8 anni sono cresciuto tantissimo come calciatore"