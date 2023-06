Inter, a breve il nuovo main sponsor: corsa a due, nelle casse 30 milioni

L'attesa per la finale di Champions League cresce con il passare delle ore, con il countdown che è già iniziato. Manca sempre meno alla sfida contro il Manchester City a Istanbul, ma intanto in casa Inter si lavora in vista della prossima stagione sia dal punto di vista tecnico con il mercato che commerciale.

"Contro il City sulla maglia dell’Inter comparirà la scritta Paramount+ che verserà nella casse nerazzurre quasi 5 milioni solo per la finale di Champions (e la stessa cifra verrà poi immessa per la stagione ’23-24 come retro sponsor). E la caccia al main partner per la prossima annata presto si concluderà con un accordo intorno ai 30 milioni con una compagnia area (Qatar Airways in pole rispetto a Turkish Airlines".